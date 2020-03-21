Miraç Kandili’nde Kovid-19 önlemi

Miraç Kandili'ni bu gece idrak edeceğiz. Ancak yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle camiler kandil gecesi de kapalı olacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hepimiz yetkili mercilerin ve Sağlık Bakanlığımızın uyarılarına harfiyen uyarak tedbiri elden bırakmamakla yükümlüyüz. Allah korusun, özensizliğimiz ve dikkatsizliğimiz yüzünden diğer insanların sağlığını tehlikeye atmak Müslümanca bir tutum olamaz" diye konuştu.Koronavirüs önlemleri kapsamında camiler cuma namazında da kapalı kaldı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kadere iman, tedbire tevessül, takdire rızadır. Tedbire tevessül için bu cuma fiilen camilere gidemiyoruz. Elbette hüzünlüyüz. Cuma vaktinde evlerimizi cami haline getireceğiz. Allah kalplerimizi cem etsin, milletimizi korusun, niyetimiz makbul, cumamız mübarek olsun" dedi.