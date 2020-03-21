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Özel ve hastaneleri de salgın hastanesi ilan edildi

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK Gündem
Giriş Tarihi: 21.3.2020 ABONE OL
Özel ve vakıf üniversitesi hastaneleri de salgın hastanesi ilan edildi
Sağlık Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği yazıda, hangi şartlara sahip sağlık kuruluşlarının "pandemi (salgın) hastanesi" olacağı belirlendi. 7 maddelik genelgede, sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların Kovid- 19 tanısı kesinleşinceye kadar, Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılmasının zorunlu olduğu kaydedildi. Buna göre, bünyesinde enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, iç hastalıklar uzmanı hekimlerden en az 2'si olan hastaneler pandemi hastanesi kabul edilecek. Pandemi hastanesi olarak belirlenen kuruluşlarda 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunma şartı aranacak. Bu hastanelerin yetersiz kaldığı yerlerde 2. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastaneler de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek. Pandemi hastanelerinde, pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenecek, üniteler bu vakalar için rezerve edilecek. Pandemi hastalarına ayrılmış klinik ve yoğun bakım yataklarına gidiş güzergahı belirlenecek, bu güzergah üzerinde gerekli tedbirler alınacak.
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Özel ve vakıf üniversitesi hastaneleri de salgın hastanesi ilan edildi
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