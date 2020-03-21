Rant vurgununda 18’inci tutuklama

YALOVA NAMAZ VAKİTLERİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam eden soruşturma kapsamında Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, belediye Başkanlığı'ndan usulsüz ödeme aldıkları tespit edilen Abdülnasır Gölbaşı, C.Ö., T.Ç. ve Ö.Y'yi de eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Abdülnasır Gölbaşı, tutuklanırken, C.Ö., T.Ç. ve Ö.Y adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Belediyenin muhasebe bölümü çalışanı Reşat Elgin'in zimmetine geçirdiği paralarla ortadan kaybolması ve Denizli'de yakalanmasıyla birlikte Yalova belediyesinin halka hizmet değil, kirli bir para çarkı haline geldiği ortaya çıkmıştı.Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Vefa Salman görevden alınırken, Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi'nin de aralarında olduğu 18 kişi tutuklanmış oldu.