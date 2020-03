Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığını resmi Twitter hesabından iki paylaşım yaptı. Trafik Başkanlığı sosyal medya hesabından "Trafik güvenliğinizi en iyi şartlarda sağlayabilmek için her ayrıntıyı düşünüyoruz" diyerek bir video paylaştı. İşte o videoların ayrıntıları:

TRAFİK BAŞKANLIĞI: "HER AYRINTIYI DÜŞÜNÜYORUZ" DEDİ

Bu videoda Emniyet'teki tüm birimlerin araçlarının hijyeninden, Emniyet mensuplarının koronavirüse karşı korunduğunu gösteren görsellere yer verildi. Emniyet mensuplarının maske ve eldiven taktığını gösteren videoda, trafik polislerinin yollarda nasıl bir önlem aldığını da kamuoyuna duyurdu. Trafik Başkanlığı, sosyal medyadan "Sizler için yollardayız, lütfen evde kalın!" diyerek çağrıda bulundu.









KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI'NDAN SAĞLIK PERSONELİNE DESTEK

Emniyet Genel Müdürlüğü Koroma Daire Başkanlığı, resmi Twitter hesabından ise sağlık çalışanlarına destek mesajı yayınladı. Resmi hesaptan paylaşımda, "Covid_19 mücadelesinde sağlık çalışanlarının yanındayız! #EvdeKal #SaglikcilariniAlkisla @saglikbakanligi #KorumaDairesiBaskanligi #DenizPolisi #KurbagaAdam #TurkiyeHudutVeSahillerSaglikGenelMudurlugu" diyerek videoya katkı sunanlar sıralandı.

Türkiye genelindeki deniz polisleri, kurbağa adam, Türkiye Hudut ve Sağlık Genel Müdürlüğü personelleri sağlık çalışanlarına destek oldu; Van, Çanakkale, Samsun, Kocaeli, Muğla, Ordu, Mersin, Fethiye, Antalya, Tekirdağ gibi şehirlerden Emniyet mensupları da alkışlarla desteğini sundu.

"KARADA, HAVADA, DENİZDE HER ZAMAN HER YERDE SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZI DESTEKLİYORUZ"

İstanbul Deniz Polisleri, "Gecesini gündüzüne katarak korkusuzca mücadele eden tüm sağlık çalışanlarının yanındayız!" derken, İzmir Deniz Polisi, "Her kahraman pelerin takmaz fedekar sağlık çalışanlarımızın yanındayız" dedi. Yalova Sahil Güvenlik, "Siz evde kalın biz sizin için her yerde her şartta görevdeyiz!" derken Ordu, "Karada, havada, denizde her zaman her yerde sağlık çalışanlarımızı destekliyoruz" diyerek desteğini gösterdi.