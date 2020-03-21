Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Corona virüsü ile mücadele sürerken CHP suları kesti! Vatandaş isyan etti: İşte CHP zihniyeti...

! ile mücadele sürerken suları kesti! Vatandaş isyan etti: İşte CHP zihniyeti...

ile ilgili haberleri art arda gelmeye devam ederken, Türkiye sert önlemlerle salgının önüne geçmeye çalışıyor. 'Evde kal' çağrısı sürerken, vatandaşlara hijyen konusunda uyarılarda bulunuluyor. Bu kapsamda hükümet seferber olmuş durumda. Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu ile aldığı kararlara diğer bakanlıklar da elinden gelen desteği vererek yardımcı oluyor. Çevre Bakanlığı dün yayımladığı genelge ile su kesintisinin hiçbir sebeple yapılmayacağını belediyelere bildirdi. Ancak dün geceden itibaren 'li belediyenin yönetimindeki 'un merkez ilçesinde suların kesik oldğu belirtiliyor. Vatandaşlar belediyeyi ararken, muhattap bulamadıklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 21.3.2020 12:01 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 12:07 ABONE OL
SON DAKİKA! Corona virüsü ile mücadele sürerken CHP suları kesti! Vatandaş isyan etti: İşte CHP zihniyeti...

Koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Dünyada neredeyse etki altına girmeyen ülke kalmazken, Türkiye kararlı ve sert tedbirlerle salgını kısıtlı tutma mücadeles veriyor. 670 vakanın görüldüğü ülkemizde, 9 kişi de şu ana kadar hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın önerileri kapsamında tüm bakanlıklarda seferberlik başladı. Çevre Bakanlığı, tüm belediyelere yazı gönderdi, suların kesilmemesini istedi. Ancak Sinop merkezde CHP'li belediyenin suları kestiği bildirildi. Vatandaşlar su kesintisi nedeniyle isyan ederken, belediyeye ulaşamamaktan yakındı.

CHP'Lİ BELEDİYE SULARI KESTİ

CHP yönetimindeki Sinop merkezde dünden beri su verilmiyor. Vatandaşlar koronavirüs nedeniyle hijyenin en üst noktada olması gerektiği bugünlerde su kesintisinden dolay endişeli. CHP'li belediyeden muhatap bulamadıklarını ifade eden vatandaşlar, su kesintisinin bir an önce son bulmasını istiyor. Su kesintisine dair herhangi bir bilgi paylaşımında bulunulmadı.

SON DAKİKA! SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA’DAN CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI! TÜRKİYE’DEKİ CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI...

SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİLER

CHP'li belediyenin su kesintisine sosyal medyadan onlarca tepki geldi. İşte sosyal medyadan gelen bazı tepkiler...

Bence belediye insanlar dışarı çıkmasın diye 15 saattir arızayı bilerek gidermiyor. Eve döndüğünüzde elinizi yıkayacak, duş alacak su yok çünkü. :))) #sinop #sinopbelediyesi

Sinop 'ta su kesintisi devam ediyor ve ne @barisayhan57 ne de
@sinopbel'den şu ana kadar resmî bir açıklama dahi yapılmadı. @herkesicinCHP 'nin zihniyeti budur işte: "çık bir açıklama yap Sinop halkına eyy Barış Ayhan!"

Sinop'ta 3 haftadır sular kesilmiyordu meraklanmaya başlamıştık birşey mi oldu acaba diye şükür bugün kesildi. #sinop

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SİNOP NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Corona virüsü ile mücadele sürerken CHP suları kesti! Vatandaş isyan etti: İşte CHP zihniyeti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA