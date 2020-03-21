SON DAKİKA corona virüsü kararı: Bakanlık harekete geçti, mangal ve piknik yasaklandı!

İçişleri Bakanlığı, mangal ve piknik yapanları engellemek için flaş bir karara imza attı. Orman ve mesire alanlarında ileri bir tarihe kadar mangal ve piknik yapılması yasaklandı. Sahilleri ve ormanları dolduran vatandaşlara piknik ve mangal izni verilmeyecek.

BELGRAD'A AKIN EDİLMİŞTİ

Havanın güneşli olmasını fırsat bilen binlerce kişi corona virüsü tedbirlerini hiçe sayarak Belgrad Ormanı'na akın etmişti. Büyük kalabalığın oluştuğu Belgrad'da araba park etmek için yer kalmazken, Maltepe, Kartal, Bostancı sahilde çok sayıda kişinin yürüyüş yapması da tedirginlik yarattı. Bakanlık bu görüntüleri engellemek için yeni kararı uygulamaya aldı.