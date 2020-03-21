Son Dakika Haberleri | Sağlık Bakanı ilk kez açıkladı: Corona virüsü hangi ilde, nerede görüldü? Covid-19 vaka ve ölü sayısı

Yeni corona virüsü ölü ve vaka sayısı her geçen dakika dünya genelinde artıyor. Geçtiğimiz yılın son ayında ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan corona virüsü ile ilgili korkutan son dakika haberleri peş peşe gelirken, ülkeler önlemlerini de sıkılaştırıyor. Türkiye, virüsün Çin'de yayılmaya başladığı ilk günlerden itibaren çok ciddi önlemler aldı ve ilk vakanın Türkiye'de görülmesinin ardından hazırlığı yapılan ikinci aşama önlemler de tamamlandı. Peki, dünya geneli ve Türkiye'de ölü sayısı ve vaka sayısı kaç oldu ve corona virüsü hangi ilde görüldü? İşte, corona virüsü vakasının Türkiye'de nerede görüldüğüne ilişkin açıklama ve corona virüs vaka sayısı ile ölüm oranı…

TÜRKİYE'DE KAÇ TANE CORONA VİRÜS VAKASI VAR? 21 MART 2020

Türkiye'deki corona virüs vaka sayısı her günün akşamı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Peki, vaka ve ölü sayısında son durum ne? Bakan Koca, günlük corona virüsü brifinginde çok önemli bilgiler verdi. İşte, corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum, corona virüs hangi ilde görüldü sorusunun yanıtı…