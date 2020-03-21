Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından coronavirüs ile ilgili açıklama yaptı

Coronavirüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye önlemini almaya devam ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli de coronavirüsle mücadele kapsamında önemli açıklamalar yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamal yapan Bahçeli, "Korona döneminin bir felsefesi, bir edebiyatı, bir fikri zemini, sosyal ve siyasal bir iklimi oluşacak, ardından da beşeriyetin yol haritasını belirleyecektir. Şimdiden her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız, hakim ve hadim bir iradeyle hareket etmemiz tarihi bir görevdir." dedi.

Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den koronavirüs açıklaması

"DÜNYANIN DAĞINIKLIĞI BİR VİRÜSÜN MÜDAHALESİYLE DENGELENİP DÜZENLENİYOR"

İnsanlık bir virüse karşı aynı cephede savaşıyor. Tehlike ne ülke tanıyor, ne millet takıyor! Tehdit her kıtada at koşturuyor, her coğrafyada hüküm sürüyor. KOVİD-19 salgını adım adım dünyayı dolaşıyor. Bütün ülkeler ortak bir amaçta birleşip hastalığa karşı direniyor. İnsanlık uzun zamandır hiç bu kadar ortak bir hedefte birleşmemişti. Uygarlıkların günbatımında; her renkten, her dilden, her dinden, her kökenden insan ağır bir soruna eşgüdüm halinde çareler arıyor. Dünyanın dağınıklığı bir virüsün müdahalesiyle dengelenip düzenleniyor.

"BİZ ORTAK PAYDASINDA BULUŞMAK SIKINTILI DÖNEMİN EN HAYIRLI SONUCUDUR"

Korona döneminin bir felsefesi, bir edebiyatı, bir fikri zemini, sosyal ve siyasal bir iklimi oluşacak, ardından da beşeriyetin yol haritasını belirleyecektir. Şimdiden her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız, hakim ve hadim bir iradeyle hareket etmemiz tarihi bir görevdir. İmanla meftun kalplerin umutsuzluğa kapılması, kaygıya düşmesi aklın inkarı, maneviyat ihlalidir. Tedbiri alıp tevekkül etmek, sağlık ve sıhhatin en büyük nimet olduğunu tereddütsüz kabullenmek, biz ortak paydasında buluşmak sıkıntılı dönemin en hayırlı sonucu olsa gerektir.

KOVİD-19 virüsüyle mücadeleyi Allah'ın izniyle kazanacağız. Şerden hayrın doğacağını göreceğiz. Sadece aklın ve bilimin, aynı zamanda da duanın gücüne güvenelim. Bir süre evde kalalım. Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine mutlak süratte dikkat ve riayet edelim.

NEVRUZ BAYRAMI AÇIKLAMASI

"Bugün Türk'ün Bahar Bayramı'dır. Nevruz baharın habercisi, bereketin sembolü, kardeşliğin simgesi, dayanışmanın payesidir. Orta Asya'dan Balkanlara kadar kutlanan Yeni Gün'ü biraz buruk ve içe kapanık olarak karşılasak da bugünlerin geçici olduğuna inancım eksiksizdir."

"Aziz milletimizin Nevruz Bayramı'nı yürekten kutluyor, Türk-İslam dünyasına ve insanlık âlemine, şu kasvetli korona günlerinde sağlık, dirlik, huzur, esenlik, kardeşlik, beraberlik ve bolluk getirmesini temenni ediyorum."

SON DAKİKA: SALGININ MERKEZ ÜSSÜ HALİNE GELDİ! KORKUNÇ CORONAVİRÜS BİLANÇOSU AÇIKLANDI