Son dakika: O görüntülerle ilgili ismailağa vakfından açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, canlı yayında yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle alınan tedbir kararlarını açıkladı. Erbaş, cami ve mescitlerde namazların cemaatle kılınmayacağını duyurdu. Bunun yanında vatandaşlar bireysel olarak camilerde namaz kılabiliyor.

İsmailağa Camii'nde tepkiye neden olan görüntülerle ilgili ismailağa vakfından açıklama

"İSMAİLAĞA CAMİİNDE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ"

Sosyal medyada yayılan ve korona tedbirlerinden sonra çekildiği iddia edilen bir videoda, İsmailağa Camii'nde namaz kılan bir şahsın tükürüğünü önce eline, daha sonra cami kirişlerine kasıtlı olarak bulaştırdığı görülüyor.

Halkın sağlığını tehlikeye atan şahsa, sosyal medyada tepki gösterildi ve yetkililerden şahsın bulunması talep edildi.

İşte o tepkilerin ardından vakıftan yapılan açıklama;





İSMAİLAĞA CAMİİ İLİM VE HİZMET VAKFINDAN AÇIKLAMA

Sosyal medyada yayılan videoya ilişkin İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Yetkili makamların soruşturması neticesinde, olayın failinin psikolojik sorunları olduğu, herhangi bir bulaşıcı hastalığının bulunmadığı ve gerçekleşen hadisenin salgın hastalık (koronavirüs) doğrultusunda, gündemi etkilemeye yönelik bir gaye taşımadığı tespit edilmiştir" denildi.



