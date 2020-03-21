Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüsü ile bir günü böyle geçiyor! Sık sık bunları tüketiyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili yönettiği süreç ile kamuoyunun takdirini kazandı. Dünyayı kasıp kavuran corona virüsünün Türkiye'den uzak kalması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile harekete geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu ile her gün değerlendirmeler ve incelemelerde bulunuyor. Şeffaflıktan ödün verilmeyen süreçte, dünyada eşi görülmemiş önlemler alınıyor. Bakan Koca sık sık sosyal medya ve televizyon üzerinden mesajlarını iletirken, birçok kişi Bakan Koca'nın nasıl korunduğunu ve bir gün boyunca neler yaşadığını merak ediyor. Bakan Koca'nın corona virüsü ile mücadelenin yoğunlaştığı bu günlerde nasıl beslendiği, kaç saat dinlenebildiği belli oldu. İşte Sağlık Bakanı Koca'nın bir günü...

4 SAAT UYUYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre; Bakan Fahrettin Koca yalnızca 4 saatini evinde uyuyarak geçiriyor. Bakan Koca bu süreçte telefonunu 24 saat erişilebilir şekilde açık tutuyor. Gecenin her anında önemli bilgiler Bakan Koca'ya bildiriliyor.

KARARLARI İSTİŞARE İLE DUYURUYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk günden bu yana Koronavirüs Bilim Kurulu'na dikkat çekiyor. Bakan Koca tüm kararları uzmanların bulunduğu Koronavirüs Bilim Kurulu ve yetkililer ile istişare ettikten sonra duyuruyor.

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BAKAN KOCA SIK SIK SIVI TÜKETİYOR

Risk altındaki bölgelere giden, her gün onlarca temasın olduğu alanlarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca beslenmesine azami dikkat gösteriyor. Bol bol sıvı tüketen Bakan Koca, bitki çaylarını kullanmaya da özen gösteriyor.

'ÖNCE KURALI KOYAN UYMALI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'önce kuralı koyan uymalı' diyenlerden... Bakan Koca, sosyal mesafe kuralından asla taviz vermiyor. Tokalaşma, sarılma gibi durumlardan kaçınıyor. Sohbetlerini 1 metre mesafesinden gerçekleştiriyor.