SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı’ndan flaş corona virüsü açıklaması! Koronavirüsten ölenler böyle defnedilecek…

Tüm dünyada akılllara durgunluk verici bir hızla yayılım gösteren corona virüsü enfkesiyonu ile ilgili yerli ve yabancı haber ajanslarına son dakika gelişmeleri peş peşe düşmeye devam ediyor. ABD'de yer alan John Hopkins Üniversitesi tarafından kurulan gisanddata adlı sistemdeki verilere göre dünya genelinde toplamda 11 bini aşkın insanın ölümüne neden olan koronavirüs enfeksiyonu ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizde ki en son gelişmeleri duyurarak halkımızı bilgilendirmeye devam ederken, bugün yine Sağlık Bakanlığı tarafında yapılan açıklamayla korona virüsten hayatını kaybedenlerin nasıl defnedileceğinin detayları paylaşıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA CORONAVİRÜSÜ AÇIKLAMASI!

İşte son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler…