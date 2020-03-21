Son dakika! Üsküdar Belediyesi'nden güldüren corona virüsü paylaşımı: Bize bunu yaptırmayın!

Üsküdar Belediyesi'nden yaşlılara güldüren bir paylaşım ile koronavirüs uyarısı geldi. Koronavirüse aldırış etmeden dışarı çıkan yaşlılar büyük tehlike altında. Üsküdar Belediyesi, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu ve, "Sizleri seviyoruz ama bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın?" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede onlarca kişi tarafından paylaşıldı.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Üsküdar Belediyesi'nin Twitter hesabından bir dozer ile evin önünün kazıldığı fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta yaşlı bir kişinin dışarı çıkmaya çalıştığı görülüyor. Üsküdar Belediyesi güldüren paylaşımına, "Sizleri çok seviyoruz ama bize bunu yaptırmayın" dedi.

Sizleri çok seviyoruz ama bize bunu yaptırmayın 😇 #EvdeKal pic.twitter.com/Nz0JcwnP0c — Üsküdar Belediyesi (@uskudarbld) March 21, 2020

BAKAN KOCA UYARMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 311 kişi artarak 670'e ulaştığını söyledi. 9 kişinin hayata veda ettiğini de ifade eden Koca, ölenlerin yaş ortalamasının yüksek olduğunu duyurdu. Koca, yaşlıları tedbir konusunda uyardı, "Evden çıkmayın" dedi.



