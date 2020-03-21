Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü? Sağlık Bakanı Koca’dan son dakika açıklaması...

Çin'in Hubey eyaletine Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünya üzerinde akılalmaz bir hızla yayılan korona virüsü enfeksiyonuna ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de de etkili olan koronavirüs enfeksiyonuyla ilgili sürekli olarak kamuoyuna bilgilendirme yapan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün gece saatlerinde yeni bir açıklamayla coronavirüs kaynaklı yeni vaka ve ölüm sayılarını açıkladı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlarımız arama motorlarında merakla Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü? Şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü? İşte Bakan Koca'nın son dakika açıklamasına göre detaylar…

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU, KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

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