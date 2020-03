Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs vakası sayısının 670'e, can kaybının ise 9'a yükseldiğini bildirdi. Twitter'dan paylaşımda bulunan Koca, şunları kaydetti: "Son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim."