3 bin 358 öğrenci Türkiye’ye getirilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Türk öğrencilerin yurda dönüşlerine ilişkin yürüten çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, öğrencilerin bu akşam (dün akşam) TSİ 20.00'de başvurularını tamamladığına işaret ederek, şunları kaydetti: 3 bin 358 öğrencimiz, 7 ülkeden temsilciliklerimize başvurdu. Suudi Arabistan'dan hiç başvuru olmadı. BAE'den sadece 1 başvuru var. Yarından (bugün) itibaren öğrencilerimizi ülkemize getirmeye başlayacağız. Öğrenciler, karantina sürecinde Sakarya ve Samsun'daki yurtlara yerleştirilecekler."