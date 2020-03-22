46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğunu açıkladı. İşte o 68 ülke: Almanya, Angola, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, BAE, İngiltere, Cezayir, Cibuti, Çad, Çekya, Çin, Danimarka, Dominik, Ekvator, Ekvator Ginesi, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Guatemala, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İran, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kamerun, Kanada, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, KKTC, Kolombiya, Kosova, Kuveyt, K. Makedonya, Letonya, Lübnan, Macaristan, Mısır, Moğolistan, Moldova, Moritanya, Nepal, Nijer, Norveç, Özbekistan, Panama, Peru, Polonya, Portekiz, Slovenya, Sri Lanka, Sudan, Suudi Arabistan, Tayvan, Tunus, Ukrayna, Umman, Ürdün.