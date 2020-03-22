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46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu

Giriş Tarihi: 22.3.2020 ABONE OL
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğunu açıkladı. İşte o 68 ülke: Almanya, Angola, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, BAE, İngiltere, Cezayir, Cibuti, Çad, Çekya, Çin, Danimarka, Dominik, Ekvator, Ekvator Ginesi, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Guatemala, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İran, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kamerun, Kanada, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, KKTC, Kolombiya, Kosova, Kuveyt, K. Makedonya, Letonya, Lübnan, Macaristan, Mısır, Moğolistan, Moldova, Moritanya, Nepal, Nijer, Norveç, Özbekistan, Panama, Peru, Polonya, Portekiz, Slovenya, Sri Lanka, Sudan, Suudi Arabistan, Tayvan, Tunus, Ukrayna, Umman, Ürdün.
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46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
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