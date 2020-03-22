Adana'da uyuşturucu baskınında tutuklama

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ilçesindeki Yeşilyurt ve Gülbahçesi mahallelerinde belirlediği adreslere operasyon düzenledi.
ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMAT VE MALZEME
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 555 gram sentetik uyuşturucu, 9,77 gram esrar, 2 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Operasyonda, şüpheliler Aysu T. (22), Cumhur A. (33) ve Emrah E. (32) gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Cumhur A. ve Emrah E. tutuklandı, Aysu T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.