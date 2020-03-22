Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Adana'da uyuşturucu baskınında tutuklama

'da baskınında tutuklama

'da satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 1'i kadın 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 22.3.2020 10:23 ABONE OL
Adana'da uyuşturucu baskınında tutuklama

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ilçesindeki Yeşilyurt ve Gülbahçesi mahallelerinde belirlediği adreslere operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMAT VE MALZEME

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 555 gram sentetik uyuşturucu, 9,77 gram esrar, 2 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyonda, şüpheliler Aysu T. (22), Cumhur A. (33) ve Emrah E. (32) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Cumhur A. ve Emrah E. tutuklandı, Aysu T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da uyuşturucu baskınında tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA