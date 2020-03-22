Bahçeli'den koronavirüsle mücadele çağrısı: Bir olursak muvaffak oluruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Twitter üzerinden gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:KOVİD-19 salgını adım adım dünyayı dolaşıyor. Bütün ülkeler ortak bir amaçta birleşip hastalığa karşı direniyor. İnsanlık uzun zamandır hiç bu kadar ortak bir hedefte birleşmemişti. Biraz tefekkür edelim, biraz vicdanımızın sesini dinleyelim, zamanın dişlileri arasında sürekli öğütülen varlığımızın kuytuda kalan yönlerini gözden geçirelim; hem kendimizi, hem de çevremizi baştan sona gözlemleme mahareti gösterelim. Karamsarlığı semtimizden kovalım, kötümserliği yöremizden uzak tutalım.İnanırsak, birbirimizi desteklersek, kucaklaşma hasletini canlandırıp tek nefer, tek nefes olabilirsek, elhak hiçbir engel, hiçbir badire, hiçbir salgın maddi bedenimizi, manevi surlarımızı aşamayacaktır. KOVİD-19 virüsüyle mücadeleyi Allah'ın izniyle kazanacağız. Şerden hayrın doğacağını göreceğiz. Sadece aklın ve bilimin, aynı zamanda da duanın gücüne güvenelim. Bir süre evde kalalım. Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine mutlak süratte dikkat ve riayet edelim.Gün eleştiri veya açık arama günü değildir. Gün birbirimize çatık kaşla bakma, darılma, küsme, mesafe koyma, sırt dönme günü de değildir. Bir olursak muvaffak oluruz. KOVİD-19 virüsü insan olmanın erdeminden ve muazzam birikim ve ihtişamından daha kuvvetli olamayacaktır. Virüs eninde sonunda yenilecek, eskisinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecektir. Kendi kozamızdan çıktığımız, yaralarımızı sardığımız zaman inanıyorum ki hem Türkiye, hem de dünya kirden, pastan, zalimden ve hainden daha da arınacaktır.Doktorlarımızı, hemşirelerimizi, bütün sağlık çalışanlarımızı, aynı şekilde güvenlik güçlerimizi gönülden selamlıyor, hepsini muhabbetle alkışlıyorum.: Allah hepsinden razı olsun diyorum. KOVİD-19 hastalığından vefat edenlere rahmet, tedavi edilenlere de şifa diliyorum.Bugün Türk'ün Bahar Bayramı'dır. Nevruz baharın habercisi, bereketin sembolü, kardeşliğin simgesi, dayanışmanın payesidir.