CHP'li İmamoğlu'nun 'Halk Ekmek' yalanını Ak Partili Belediye ortaya çıkarttı.

Göreve geldiği günden bu yana işçi kıyımı, israf şovu, yandaş atamaları ve tatilleriyle gündeme gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu, vatandaşa hizmet haricinde her şeyi yaptı. Skandal kararları eleştirilen İmamoğlu ve yönetimi halka hizmet etmemek için bu sefer de yalana başvurdu. İhtiyaç sahiplerine ekmek dağıtan Ümraniye Belediyesi'ni ihaleye girmemekle suçladı.

"VEBALİ İMAMOĞLU'NUN ÜZERİNEDİR"

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Parti Meclis üyesi Yavuz Selim Tuncer, "Yıllardır Ümraniye Belediye Başkanlığı olarak, Ümraniye ilçe sınırlarında bulunan fakir fukaraya İstanbul Halk Ekmek aracılığıyla ekmek dağıtmaktaydık. Yaklaşık 2 bin 500 aileye günlük 6 bin 100 adet dağıtıyorduk. Bu durum 1 Ocak 2020 tarihine kadar bu şekilde devam etti. Ancak 1 Ocak'tan sonra İBB, Ümraniye Belediyemizle sözleşme yenilemedi. 16 gündür Ümraniye'deki ihtiyaç sahipleri ekmek alamamaktadır. Bunun günahı vebali İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere bu yönetime aittir" ifadelerini kullanmıştı.

İBB’nin Halk Ekmek yalanını Ümraniye Belediyesi ortaya çıkardı! | Video

AK PARTİLİ BELEDİYEYİ İHALEYE ÇIKMAMAKLA SUÇLADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun, Yavuz Selim Tuncer'in bu sözlerine sadece sosyal medya hesabından 3 gün sonra cevap vererek, "Ümraniye Belediyesi'nin bir süredir dağıttığı ekmeğin İBB tarafından özellikle kesildiği iddiası doğru değildir. Hiçbir kar amacı olmayan Halk Ekmek'e bu belediyemiz hem seçim sonrasında ödemeyi keserek 1.8 milyon TL borçlanmış hem de yeni dönemde bu konurda ihale açmamıştır" açıklamasında bulunmuştu.

İMAMOĞLU'NUN YALANI ORTAYA ÇIKTI

Ancak şu zamana kadar söylediği verdikleri vaatlerin bir tanesini bile gerçekleştiremeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki yönetim konuyla ilgili yalana başvurmayı seçti.

Murat Ongun'nun "ihaleye çıkmadılar" dediği Ümraniye Belediyesi'nin söz konusu ekmek dağıtımı için ihaleye vereceği fiyat teklifini 10 Ocak tarihinde sunduğu ortaya çıktı.

Tuncer'in konuyu mecliste dile getirmesinin ardından yalanı ortaya çıkan İBB, 21 Ocak'ta Ümraniye Belediyesi'nin ihale teklifine cevap verdi.