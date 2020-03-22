Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Diyanet İşleri Başkan'ı Ali Erbaş'tan corona virüs paylaşımı! 'Tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum'

Son dakika: Başkan'ı 'tan corona virüs paylaşımı! 'Tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum'

Başkanı sosyal medya hesabından corona virüs ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Erbaş paylaşımında: 'KOVID-19 salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir.Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum.' ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 22.3.2020 23:51 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 00:07 ABONE OL
Son dakika: Diyanet İşleri Başkan'ı Ali Erbaş'tan corona virüs paylaşımı! 'Tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua edileceğini belirtti.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir. Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Diyanet İşleri Başkan'ı Ali Erbaş'tan corona virüs paylaşımı! 'Tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA