Dünyaca ünlü Fransız ilaç laboratuvarından son dakika haberi: 'Plaquenil ilacı corona virüsü tedavisi için test edilecek'

Plaquenil nedir, ne için kullanılır? Fransız ilaç laboratuvarı Sanofi tarafından, Corona virüsü ilaç tedavisi için yapılan son dakika açıklamasının ardından Plaquenil 200 mg ilacı ile ilgili soru işaretleri oluştu. Fransa, Çin ve ABD'deki klinik tecrübeler doğrultusunda plaquenil ilacının Corona enfeksiyonu sebebiyle ortaya çıkan semptomları ortadan kaldırmak konusunda başarı olabileceği iddia edildi. Konuyla ilgili yapılması planlanan ulusal araştırmanın neticesinde, plaquenil ilacının hangi hastalarda kullanılabileceği ve reel etkileri hakkında kesin sonuçlara ulaşılacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

FRANSIZ İLAÇ LABORATUVARI: PLAQUENİL CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ İÇİN TEST EDİLECEK

Fransa'nın dünyaca ünlü ilaç laboratuvarı Sanofi, sıtmayla mücadele için kullanılan Plaquenil ilacının Covid-19 hastalığının tedavisinde başarısını test etmek için ulusal bir araştırma başlatacağını duyurdu.

Özellikle romatolojik hastalıkların tedavisinde sıklıkla kullanılan hidroksiklorokinin (ticari ismiyle Plaquenil) Fransa, Çin ve ABD'deki klinik tecrübeler doğrultusunda yeni tip koronavirüs enfeksiyonun tedavisinde etkili olduğu gözlemlendi.

Sanofi'nin Fransa sorumlusu Olivier Bogillot, Plaquenil'in hastaları tedavi etme konusunda "cesaret verici" sonuçlar elde ettiğini vurgulayarak, ilacın tüm etkilerini anlayabilmek için ulusal çapta daha geniş testler yapılacağını açıkladı.

Bogillot France Info radyosuna verdiği röportajda, "Birkaç hafta içinde ilacın hangi hastalarda kullanılabileceğinin ve reel etkileri hakkında kesin sonuçlara ulaşırız" dedi.

İlaç şirketi ayrıca, sıtma tedavisinde kullanılan milyonlarca dozun bu virüs ile başa çıkabilmek için Fransız yetkililere tedarik edilebileceği vaadinde bulundu.