Erdoğan’dan videolu mesaj: Müsterih olun, hep birlikte atlatacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında Twitter üzerinden bir video mesajı yayınladı. Vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyaran Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:"Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla görevinin başındadır. Aziz milletim müsterih olsun. Özellikle Sağlık Bakanlığımız tüm personeliyle, doktorlarıyla, hemşireleriyle, sağlık memurlarıyla artık zaman mefhumu kullanmadan çalışmaktadır. Milletim adına bütün sağlık personelimizi hakikaten alkışlarımızla tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Bu süreci onlarla beraber atlatacağımıza inanıyorum. Sizlerden ricamız hükümet yetkililerimizin yönlendirmelerini dikkatle takip etmeniz, etmeyenleri uyarmanızdır. Sağlık ve huzur içinde ülkemizi yarınlara taşıyacağız. Olumsuzluk kampanyası meydana getirmek isteyenlere inanmayınız. Hepsinin tedbirini aldık. Gerek sağlık noktasında gerekse sağlık dışındaki bütün ürünler elimizde mevcuttur."Erdoğan, Dünya Nevruz Günü dolayısıyla da bir mesaj yayımladı.Yeni başlangıçların, umudun, kardeşliğin, dayanışmanın sembolü Nevruz Günü'nü tebrik eden Erdoğan mesajında, "Bugün Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanan, baharın müjdecisi Nevruz'un, sahip olduğumuz değerlerin, zenginliklerin hatırlanmasına, korunmasına ve yeni nesillere aktarılmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Nevruz'un aziz milletimiz için iyilikler getirmesini diliyorum" dedi.İslam aleminin Miraç Kandili'ni de tebrik eden Erdoğan, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum. Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Erdoğan, koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin Filistin'e desteğinin devam edeceğini belirtti.