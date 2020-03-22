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Valiliğinden açıklaması

Valiliği tarafından yapılan açıklamasında, corona virüsü nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara ‘’ getirildiği duyuruldu. İşte, Eskişehir Valiliği'nin yaptığı son dakika sokağa çıkma yasağı açıklamasının detayları...

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 22.3.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 16:24 ABONE OL
Eskişehir Valiliğinden son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması

Son dakika haberleri... Tüm dünyada hızla yayılan korona virüse karşı ülke genelinde önlemler alınmaya devam ediliyor. Son olarak korona virüs tedbirleri kapsamında Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey'in başkanlığında 21 Mart tarihinde Vilayet Toplantı Salonu'nda toplandı.

Toplantıda alınan kararlar Eskişehir Valiliğinin resmi sitesinde son dakika olarak duyurulurken, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara 'sokağa çıkma yasağı' getirildiği, karara uymayanlara 3 bin 150 lira para cezası kesileceği açıklandı.

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Eskişehir Valiliğinden son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması
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