Eskişehir Valiliğinden son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması

Son dakika haberleri... Tüm dünyada hızla yayılan korona virüse karşı ülke genelinde önlemler alınmaya devam ediliyor. Son olarak korona virüs tedbirleri kapsamında Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey'in başkanlığında 21 Mart tarihinde Vilayet Toplantı Salonu'nda toplandı.

Toplantıda alınan kararlar Eskişehir Valiliğinin resmi sitesinde son dakika olarak duyurulurken, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara 'sokağa çıkma yasağı' getirildiği, karara uymayanlara 3 bin 150 lira para cezası kesileceği açıklandı.

SON DAKİKA HABERİ: CORONA VİRÜSLE MÜCADELE EDEN DOKTORDAN ACI İTİRAF! CORONA VİRÜSÜ DEHŞETİNİ BÖYLE ANLATTI