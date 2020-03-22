Fahrettin Altun'dan önemli paylaşım: Virüs kadar tehikeli olan yalana karşı dayanışma...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar... Koronavirüs ile ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın, hepsi en az virüs kadar tehlikeli! Çözüm: Resmi açıklamaları takip edelim" dedi ve profilinden bir kısa video paylaştı.

Videoda dayanışma, şeffaflık ve birliktelik mesajı verilirken algı ve yanlış bilgi hamlelerine karşı da aynı şekilde bir arada olunması ve resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiği aktarıldı. İşte Altun'un o paylaşımı;

Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar...



Koronavirüs ile ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın, hepsi en az virüs kadar tehlikeli!



Çözüm: Resmi açıklamaları takip edelim. pic.twitter.com/CUUKQkSSOq — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 22, 2020

İşte ayrıntılar;

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronovirüsle ilgili kaynağı belirsiz içeriklerin de en az virüs kadar tehlikeli olduğuna işaret eden bir video paylaşarak, bilgi kirliliği oluşturan söylentilere itimat edilmemesi ve konuyla ilgili resmi açıklamaların takip edilmesi tavsiyesinde bulundu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Covid-19 ile ilgili bilgi kirliliğine dikkati çeken bir mesaj ve video paylaştı.

Altun, mesajında "Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar... Koronavirüs ile ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın, hepsi en az virüs kadar tehlikeli! Çözüm: Resmi açıklamaları takip edelim." ifadelerini kullandı.

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"Kaynağı doğrulanmamış bilgiyi yaymayın"

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoda ise bilgi kirliliğinin de Covid-19 gibi halk sağlığını tehdit ettiği vurgulanıyor. Konuyla ilgili resmi kurumların açıklamalarının takip edilmesi gerektiği belirtilen videoda, "Bu görüntüler hastanede gizli çekilmiş", "Doktor tanıdığımız söyledi", "Vaka sayısı gizleniyor", "Test yapılmıyor", "Ölü sayısı açıklanandan fazla" şeklinde söylenti, kehanet, komplo teorisi üreten ve yayan kullanıcıların uyarılması, engellenmesi ya da bildirilmesi tavsiye ediliyor. "Anlık mesajlaşma uygulamaları ile yayılan yönlendirilmiş ya da 'kopyala yapıştır' iletilere itimat etmeyin. Haberi paylaşan kişiye daima haberin kaynağını sorun. Kaynağı doğrulanmamış bilgiyi yaymayın." denilen videoda, "Şeffaflık, farkındalık ve dayanışma hepimizi güçlendirir. Komplo teorilerine cehalete kutuplaşmaya bilgi kirliliğine hayır." mesajı veriliyor.

KALIN'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında halka evde kalınması çağrısında bulunarak, "Yaşlılarımızı incitmeden ve kırmadan uyaralım, kurallara birlikte uyalım" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla dünyada koronavirüs vaka sayısının 300 bini, ölümlerin ise 13 bini aştığını kaydetti. Salgının hız kaybetmediğini, herkesin çok daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Kalın, evde kalınması çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımızı incitmeden ve kırmadan uyaralım, kurallara birlikte uyalım. Evde kal ve mücadeleye katkı ver. Başka yol yok. Birlikte başaracağız. 'Bana bir şey olmaz', 'Ben gencim, sağlıklıyım', 'Evde sıkıldık, dışarı çıkalım', 'Herkes evinde, biz çıkabiliriz' diyenler, kendilerine ve çevrelerindeki insanlara en büyük zararı verebilirler. Tedbir, tercih değil, zarurettir. İhmalin bedeli ağırdır."