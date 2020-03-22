Güzellik merkezi, berber ve kuaförler kapandı

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda daha önce alınan tedbirlere ilave olarak 81 il valiliğine bir genelge daha gönderdi. Genelge ile vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle anılan virüsün yayılımını artırarak vatandaşlar açısında riskli olabilecek; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerin faaliyetlerinin dün akşam 18:00 itibariyle geçici süreliğine durdurulmasına karar verildi. Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimlerince takip edilerek uygulamada aksaklığa meydan verilmemesini istedi.