Hizmet salgın riski altındaki yaşlıların ayağına gidiyor: Sen evde kal biz getirelim

Türkiye'de resmi kurumlar ve belediyeler corona virüsü salgınında en büyük risk grubunu oluşturan 60 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu. Ankara Altındağ'da belediye corona virüsü nedeniyle evlerinde olan 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların yardımına koştu. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatıyla Belediye ekipleri çağrı merkezi ihbar hattı üzerinden yaşlılara hizmete başladı. 3 ayrı ekip, salgından korunma amacıyla, evlerinden çıkmayan vatandaşlara market, pazar, eczane gibi ihtiyaçları için hizmet veriyor. Çağrı merkezine gelen aramayı yanıtlayan ekipler talebi gezici ekiplere aktarıyor. Bu aktarım sonrası sahada hazır halde bulunan ekipler vatandaşın evine ziyaret gerçekleşiyor. Belediye ekiplerinin yanlarında bulunan dekontlara ihtiyaç listesinin yazılmasından sonra alışveriş süreci başlıyor. En yakın marketten yapılan alışveriş sonrası teslimat tamamlanıyor ve ekipler gerekli uyarılarda bulunarak corona virüsü korunma kataloğunu ücretsiz olarak yaşlı vatandaşlara verip görevini tamamlıyor. Altındağ'da yaşayan 65 yaşındaki Mustafa Gencer "Nasihatlere uyuyor ve evden çıkmıyoruz. Eczaneden bir adet ıhlamurlu boğaz pastili istedim. Belediye ekipleri getirdi. çok memnunuz" dedi.







Konya Meram'da Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 60 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılanacağını açıklayarak "Onların sokağa çıkmasına gerek yok. Bizi aramaları yeterli" dedi. Konya Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu da yaşlılar için kişisel cep telefonunu paylaştı.







YOZGAT ÖRNEK OLDU

Yozgat Belediyesi önceki sosyal medya üzerinden 60 yaş üstü engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara "İhtiyaçlarınızı Biz Getirelim" projesiyle yaşlıların evde kalması için çağrıda bulundu. Bu kapsamda yaşlıların istedikleri evlerine kadar götürüldü. Erzurum Aziziye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü elektrikli küçük araçlarla yaşlı vatandaşların whatsapp ve çağrı merkezinden 7 gün 24 saat iletebildikleri taleplerini karşılıyor. Aziziye Belediye Başkanı M. Cevdet Orhan #evdekal sloganını tam uygulanabilir hale getireceklerini söyledi. Bitlis Tatvan'da yaşlılar için ekip kurdu.







AK PARTİ HAZIR

AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki AK Partili belediyelerin ihtiyaç sahibi ailelere gıda, kolonya, çamaşır suyu ve sabun dağıtımına başladığını duyurdu.

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