İftirası tutmayınca özür diledi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un AK Partili Çekmeköy Belediyesi'ne atmaya çalıştığı çirkin iftira tutmadı. Ongun, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'dan özür dilemek zorunda kaldı.İBB Sözcüsü Murat Ongun, dün öğlen saatlerinde Çekmeköy Metro İstasyonu'nda temizlik yapan bir işçinin, çöpü istasyon merdivenlerine doğru süpürüp daha sonra da fotoğrafını çektiğini gösteren video paylaştı. Görüntünün altına da "Bu zor günlerde bile trollük yapanları kınıyoruz. Kamuda partizanlığın akıl tutulmasına yol açtığının da en açık örneğidir. Metro girişine çöpü bırakıp sonra fotoğraf çeken ilçe belediyesinin bu temizlik görevlisini kamu vicdanına havale ediyoruz" diye yazdı. Ancak görevlinin Çekmeköy değil İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğu ortaya çıktı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Ongun'a sert tepki göstererek, "Böyle bir iftira ile gündemi meşgul etmekten hiç çekinmeyen İBB Sözcüsü Murat Ongun adına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurumumuzdan, mesai arkadaşlarımdan ve kamuoyundan özür dilemesini bekliyoruz" dedi.İftirası tutmayan Murat Ongun akşam saatlerinde paylaştığı tweetle Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'dan özür dilemek zorunda kaldı. Ongun, "Dürüstlük ve şeffaflık temel ilkemiz. Bugün paylaştığım videodaki görevlinin @Cekmekoybeltr değil, İBB Park Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğunu tespit ettik. Gerekli işlem yapıldı. Bu hatadan ötürü Belediye Başkanımız @AhmettPoyraz'dan özür dilerim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.