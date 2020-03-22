İletişim Başkanlığı'ndan 'koronavirüs vaka' bildirimi

İletişim Başkanlığ'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 340 bin 400'ü geçtiği, 14 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 97 bin 500'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamaya göre; saat 00.00 itibarıyla ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Türkiye: 1236 vaka, 30 ölüm,

İtalya: 59 bin 138 vaka, 5476 ölüm, 7024 taburcu,

Çin: 81 bin 54 vaka, 3261 ölüm, 72 bin 440 taburcu,

İspanya: 28 bin 603 vaka, 1756 ölüm, 2125 taburcu,

İran: 21 bin 638 vaka, 1685 ölüm, 7635 taburcu,

Fransa: 16 bin 18 vaka, 674 ölüm, 2200 taburcu,

ABD: 38 bin 757 vaka, 400 ölüm, 178 taburcu,

Birleşik Krallık: 5638 vaka, 281 ölüm, 93 taburcu,

Güney Kore: 8897 vaka, 104 ölüm, 2909 taburcu,

Almanya: 24 bin 806 vaka, 93 ölüm, 266 taburcu.



