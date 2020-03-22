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’da sağlık sistemi çöktü

’da sosyal medyada dolaşan görüntüler durumun vahametini ortaya koydu. İspanya coronav virüse karşı mücadelede ederken sağlık sistemi sorun yaşadı. 28 bin 603 korona virüs vakası görülmesinin ardından ülkedeki sağlık sistemi yetersiz kaldı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 22.3.2020 23:52 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 00:00 ABONE OL
İspanya’da sağlık sistemi çöktü

Dünya genelinde hızla yayılan korona virüs, Avrupa'yı yeni merkez üssü haline getirdi. İspanya'da toplam korona virüs vakası 28 bin 603'e, korona virüse bağlı ölümler ise 3 bin 107 kişiye ulaştı.

Dünyanın en önemli turistik ve kültürel şehirleri corona virüs hastalığının yaygınlaşmasıyla birlikte boşaldı

İspanya'da her geçen gün artan korona virüs vakaları, sağlık sisteminin yetersiz kalmasıyla çökme noktasına geldi. İspanya'da bulunan bir hastanede çekilen görüntüler, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde virüsün bulaştığı kişilerin, hastane koridorlarında yatırıldığı görülüyor. Vaka sayısının fazla olması, sağlık çalışanlarının yetersiz kalması sonucu ülkedeki sağlık sistemi hastalara yeteri derecede hizmet veremiyor.

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İspanya’da sağlık sistemi çöktü
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