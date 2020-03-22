İstanbul Anadolu Başsavcılığı’ndan son dakika açıklaması: Corona virüs testi pozitif çıktı!

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Başsavcılıkça yapılan açıklamada virüsün hemşire eş vasıtasıyla katibe bulaştığı bildirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan son dakika coronavirüs açıklamasında, "İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan U.E. adlı personele Covid19 teşhis konulduğu, yapılan harici araştırma sonucu virüsün bu şahsa hemşite olan eşinden bulaştığının öğrenildiği, tespitin ardından şahsın çalıştığı 6. Ağır Ceza Mahkemsi ile bu mahkemeyle aynı bölümde faaliyet gösteren 5, 7 ve 8. Ağır Ceza Mahkemelerinin başkan, üye ve tüm personelinin Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca idari izinli sayılmalarına karar verildiği ve bu mahkemelerin çalıştığı ilgili bölümlerin de kapatıldığı" kaydedildi.

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