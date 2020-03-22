Kandil mesajında ‘tedbir ve birlikte mücadele’ vurgusu

Diyanetİşleri Başkanı Ali Erbaş, Miraç Kandili mesajında koronavirüse karşı alınan tedbirlere uymanın herkes için en temel görev olduğu vurgusu yaptı. Mesajda "Bu mübarek gece vesilesiyle milletimize hatırlatmak istediğim bir diğer husus salgına karşı hep birlikte mücadele etmenin gerekliliğidir. Zira temizliği imanın yarısı sayan dinimiz, insan hayatını ve sağlığını her şeyin üstünde tutmaktadır. Devletimizin yetkili organlarının ilan ettikleri tedbirlere uymak hepimizin en temel görevimizdir. İçinde bulunduğumuz bu imtihanda ellerimizi yüce Rabb'imizin engin merhametine açıp İslam alemi ve tüm insanlık için sabırla ve namazla yardım istemeliyiz. Bilmeliyiz ki dünyevi her zorluğun ve sıkıntının anahtarı Rabb'imizin kudret elindedir. Hiç şüphesiz 'Allah en iyi koruyandır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir" denildi.