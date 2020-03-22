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'den son dakika açıklaması! 5 terörist etkisiz hale getirildi

: "'ın Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 'lı 5 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi."

Giriş Tarihi: 22.3.2020 13:24 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 13:37 ABONE OL
MSB'den son dakika açıklaması! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Mili Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre Irak'ın Hakurk bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK mensubu 5 kritik isim etkisiz hale getirildi. Operasyon hava destekli olarak icra edildi.

5 TERÖRİST ETKİSİZ

MSB açıklamasında tam olarak şöyle denildi: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor"

MSB'DEN CORONAVİRÜS SEFERBERLİĞİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmanın en temel yöntemlerinden birisinin ellerin doğru yıkanması olduğunu bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından videolu yapılan paylaşımda, koronavirüsün alınan tedbirlerden daha güçlü olmadığı vurgulanarak şunlar kaydedildi: "Koronavirüs salgınından korunmanın en temel yöntemlerinden birisi ellerimizin doğru şekilde yıkanmasıdır. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" denildi.

MSB'NİN MASKE İMALATI DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan her tür maske imalatının hızla devam ettiği bildirildi. MSB'nin Twitter adresinden yaptığı açıklamada, gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve halkın ihtiyacına da destek verileceği ifade edildi.

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MSB'den son dakika açıklaması! 5 terörist etkisiz hale getirildi
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