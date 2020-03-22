Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine son katılan anne Fatime Kızılboğa, "Oğlumu Viranşehir'den Kobani'ye götürdüler. Oğlumu HDP'den istiyorum" diye konuştu.Terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti devam ediyor. Annelerin Kandil'e karşı direnişleri 201'inci gününe girerken, son olarak evlat nöbetine 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Mehmet için Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen anne Fatime Kızılboğa katıldı. 142 ailenin oturma eylemini sürdürdüğü evlat nöbetindeki anneler, çocuklarının dağa götürülmesinde HDP'nin sorumlu olduğunu söylediler. Oğlunun HDP'liler tarafından kandırıldığını belirten Kızılboğa, "Oğlum HDP tarafından kandırıldıktan sonra PKK'lılar tarafından kaçırılarak, Suriye'nin Kobani kentine götürüldü. Bu eylemi televizyonda gördüm. Oğlumu HDP'den istiyorum. Onlar oğlumu götürdü. Onlar oğlumun nerede olduğunu biliyor. Oğlum, gelmeden ben de diğer anneler gibi buradan kalkmayacağım. İnşallah herkesin evladı gelir, benimki de gelir. Oğlum dön gel adalete teslim ol" dedi. Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Aysun için oturma eyleminde yer alan anne Aydan Arslan ise, evladının HDP tarafından kaçırılıp dağa gönderildiğini söyledi.Çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getiren Arslan, "201 gün daha geçse yine oturmaya devam edeceğiz. Kızım gelinceye kadar kadar eyleme devam edeceğim. Benim ilk göz ağrımdı. Aysun; beni görüyorsan, duyuyorsan gel, devletimize sığın. Seni korkutmasınlar, kaç gel. Her anne gibi ben de evladımı istiyorum" dedi.