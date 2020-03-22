Sağlık Bakanlığı’ndan huzurevi ve yurtlara sıkı takip

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı. Buna göre restoranlarda masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak. Otellerde konaklayanların seyahat planları düzenli tutulacak.Sauna, masaj salonları, spor salonları ve çocuk kulüpleri mümkün olduğu kadar kullanılmayacak. Yurtlarda camlar temizlik esnasında açık olacak ve en az 1 saat havalandırılacak. Otellerde konaklayan misafirlerin kayıtları isim, adres, iletişim, pasaport bilgileri, son 14 gün içerisinde bulunduğu ülkeler ve konaklaması sonrasında ülke içerisindeki seyahat planları gibi bilgiler tam ve düzenli olarak tutulacak.Restoranlarda açık büfe uygulamasının el teması açısından riskli bir uygulama olması nedeniyle gerekirse servisin çalışanlar tarafından yapılması sağlanacak. Restoran çalışanlarına da hijyen kurallarını uygulamaları bakımından eğitim verilmesi sağlanacak. Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde konaklayanlarda semptom ve bulguları huzurevi sağlık personeli tarafından yakından takip edilecek.