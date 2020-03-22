Sağlık çalışanlarına büyük alkış

NEVŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ

Türkiye'nin dört köşesinde saat 21.00'de sağlık çalışanları alkışlandı. Vatandaşların evlerinin balkonlarına Türk bayrakları asmaları görenleri duygulandırdı. Kolu alçıda olan bir vatandaşın sağlık çalışanlarına alkış tutma çabası da 'İşte Türk insanı bu' dedirtti. İstanbul Polisi de alkışlara sirenlerle katıldı. İstanbul Emniyeti'ndeki panoya sağlık çalışanlarına destek ve teşekkür mesajı yazıldı.Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, salgın geçince 81 ilden sağlık personellerine Kapadokya'da sıcak hava balon turu düzenlemek istediklerini söyledi.