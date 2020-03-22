Son dakika af yasası haberleri: Af yasası ne oldu, Meclis'e geldi mi? Ceza infaz indirimi ne zaman çıkacak, hangi suçları kapsıyor?

Af yasası olarak da adlandırılan ceza infaz düzenlemesi hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizde de görülen corona virüsü vakalarının ardından, bir süredir hükümetin gündeminde olan ceza infaz düzenlemesi erkene çekildi ve TBMM'ye sunuldu. AK Partili ve MHP'li kurmaylar tarafından ilgili düzenleme Meclis'e sunulurken flaş açıklamalar da yapıldı. Böylece, 'Af yasası Meclis'e geldi mi?' sorusu cevabına ulaştı.

AF YASASI SON DURUM NE? CEZA İNDİRİMİ NE ZAMAN ÇIKACAK, KİMLERİ KAPSIYOR?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaptığı açıklamalar ile 'Af yasası ne oldu?' sorusuna cevap verdi. Mehmet Muş, "İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız." sözlerini kullandı.

Öte yandan, ilgili düzenlemenin kapsamı da belli oldu.

CORONA VİRÜSÜ NEDENİ İLE CEZAEVLERİNDE MAHKUMLAR TAHLİYE OLACAK MI?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de af yasası hakkında açıklamalarda bulunurken düzenlemenin kapsamına değindi. Bakan Gül ayrıca, cezaevlerindeki son durumu değerlendirirken 'Corona virüsü nedeni ile mahkumlar tahliye edilecek mi?' sorusuna yanıt verdi.

İşte, son dakika af yasası haberleri;