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: Üyesi Prof. Demircan; Türkiye'de corona virüsü tedavisi gören hastaların son durumunu açıkladı!

Türkiye'de corona virüsü tedavisi gören hastalarla ilgili gelişmesi yaşanıyor. Ülkemizde nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 oldu, vaka sayısı ise 974'ye yükseldi. Hastaların tedavi süreci ve hangi yaş grubunda ne kadar risk olduğu konusunda açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Üyesi Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi , iyileşme durumu hakkında bilgi verdi. Demircan; corona virüs tedavisinde sıtma ve HIV virüsüne karşı kullanılan ilaçların tercih edildiğini ifade etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 22.3.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 10:04 ABONE OL
Son Dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Demircan; Türkiye'de corona virüsü tedavisi gören hastaların son durumunu açıkladı!

Corona virüs önlemleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasını yasaklamıştı. Hayatını kaybeden 21 kişinin yaşlı ve kronik hastalık sahibi olduğunu göz önünde bulundurursak alınan bu karar oldukça isabetli. Türkiye'de tedavisi gören hastalarla ilgili haberi geldi. Üyesi ; ülkemizde corona virüs tanısı konulan ve tedavisi süren hastalara verilen ilaçları açıkladı eğer solunum yollarında büyük sıkıntılar olursa hastalar makineye bağlanıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Ateş Kara, Prof. Dr. Yeşim Taşova gibi saygın doktorlar hem televizyon programlarında vaka sayısı ve önlemlerle ilgili bilgilerini paylaşmışlardı. Şimdi de Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan son dakika açıklamasında bulundu...

İŞTE TÜRKİYE'DE TEDAVİSİ DEVAM EDEN HASTALARLA İLGİLİ O BİLGİLER...

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Son Dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Demircan; Türkiye'de corona virüsü tedavisi gören hastaların son durumunu açıkladı!
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