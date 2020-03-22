Son Dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Demircan; Türkiye'de corona virüsü tedavisi gören hastaların son durumunu açıkladı!

Corona virüs önlemleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasını yasaklamıştı. Hayatını kaybeden 21 kişinin yaşlı ve kronik hastalık sahibi olduğunu göz önünde bulundurursak alınan bu karar oldukça isabetli. Türkiye'de corona virüs tedavisi gören hastalarla ilgili son dakika haberi geldi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan; ülkemizde corona virüs tanısı konulan ve tedavisi süren hastalara verilen ilaçları açıkladı eğer solunum yollarında büyük sıkıntılar olursa hastalar makineye bağlanıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Ateş Kara, Prof. Dr. Yeşim Taşova gibi saygın doktorlar hem televizyon programlarında vaka sayısı ve önlemlerle ilgili bilgilerini paylaşmışlardı. Şimdi de Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan son dakika açıklamasında bulundu...

İŞTE TÜRKİYE'DE TEDAVİSİ DEVAM EDEN HASTALARLA İLGİLİ O BİLGİLER...