Son dakika haberi: Bakan Selçuk duyurdu: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarın başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının yarından itibaren elektronik ortamda yapılabileceğini açıkladı.

HÜKÜMETTEN DESTEK

Hükümet, corona virüsünden dolayı üretime ara veren veya işyerini kapatan patrona da çalışanına da destek verecek. Kısa çalışma ödeneğinden daha fazla kişinin yararlanması için 600 gün şartı esnetilecek. Bu süreçte istihdamı koruyan işletmelerde, işçilerin maaşının % 60'ını devlet karşılayacak.

YERLİ ÜRETİM DAHA DA ÖNEM KAZANACAK

SON DAKİKA: İTALYA'DA CORONA VİRÜS ÖLÜMLERİYLE İLGİLİ ÇARPICI GERÇEK!

NETANYAHU AÇIKLADI! İSRAİL'E BÜYÜK ŞOK

PATRONLAR İŞLERİ EVDEN YÖNETİYOR

KREŞLER DE YARARLANACAK



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, önceki gün yaptığı açıklamada kısa çalışma ödeneğinde esneklik sağlanmasına ilişkin yasal düzenleme konusunda Meclis'le işbirliği içinde olduklarını belirterek, "Tabii ki birkaç değişim, esneklik sağlayacağız. Süre bunlardan birisi... Onu biraz daha esnetmek için şimdi istişare halindeyiz" dedi. Bakan Selçuk, "Kısa çalışma ödeneği, işin belli periyotlarda durdurulması veya yavaşlatılması durumunda devreye giren bir ödeneğimiz. Biz bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarında esneklikler de sağlayacağız. Şartları tutan özel kreş ve bakım evleri de kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak" mesajı verdi. İşsizlik Sigorta Fonu'nun böyle durumlar için var olduğunu belirten Bakan Selçuk, telafi çalışmasını da devreye aldıklarını söyledi. Telafi çalışma süresinin 4 aya çıkarılmasını değerlendiren Bakan Selçuk, "Bu telafi süresi de, o zaman zarfında işçimiz, çalışanımız daha az çalışarak daha sonraki 2 ay boyunca bunu telafi ettiği süreç. Dolayısıyla maaş kaybına, ne aylık kaybına neden aynı zamanda iş gücü kaybına sebep olan bir sistemdi. Bu süreci 2 aydı, mevcut durumu da göz önüne alarak 4 aya çıkartıyoruz. Dolayısıyla bu da işverenimizin ve işçimizin bu süreçteki direncini arttıracak bir önlem olarak bizim destek paketimizde olacak" diye konuştu.



ÇALIŞANINI KORU 3 MAAŞ DEVLETTEN

DAR GELİRLİYE 1.000 LİRA DESTEK EN DÜŞÜK EMEKLİYE 1.500 TL MAAŞ



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon aileye verilecek 1.000'er TL yardımın detaylarını da anlattı. Selçuk, "Hedefimiz mart sonu gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak" dedi. Bu kapsamda, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla ihtiyaç durumuna göre gelir seviyesi düşük 2 milyona yakın haneye nisan başında 2 milyar liralık yardım dağıtılacak. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gelen yeni başvurular, talepler de karşılanacak. Bakan Selçuk, en düşük emekli maaşının nisan ayından itibaren 1.500 TL olacağını da vurguladı.