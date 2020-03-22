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haberi: Karantinadaki annesini göremeyince dehşet saçmıştı! Ve tutuklandı...

haberi... ’deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs nedeniyle karantinadaki annesini görmesine izin vermeyen 2 güvenlik görevlisini bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı

Giriş Tarihi: 22.3.2020 18:58 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 19:16 ABONE OL
Son dakika haberi: Karantinadaki annesini göremeyince dehşet saçmıştı! Ve tutuklandı...

Son dakika haberi... Maltepe'deki hastanede corona virüs nedeniyle karantinadaki annesini görmesine izin vermeyen 2 güvenlik görevlisini bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Maltepe'de Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesinde karantinadaki annesini ziyaretine izin verilmemesi üzerine iki güvenlikçiyi bıçaklayan M.D., korona virüs tedbirleri çerçevesinde maske ve beyaz tulum giydirilerek adliyeye sevk edilmişti. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesinde dün yaşanan olayda karantinada bulunan yakınını ziyaret etmek için ısrar eden şahsa yasak olduğu gerekçesiyle izin verilmemişti. M.D. isimli şahıs da buna kızarak iki güvenlikçiyi bıçaklamıştı.

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Son dakika haberi: Karantinadaki annesini göremeyince dehşet saçmıştı! Ve tutuklandı...
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