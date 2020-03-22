SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Corona virüs vaka ve ölü sayısı son durum

Tüm Türkiye yeni tip corona virüsü KOVİD-19'a karşı tedbirler almaya devam ederken, Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili yoğun çalışmaları sürüyor. Düzenli olarak devam eden kamuoyunu bilgilendirme süreci dün akşam da devam ederken Bakan Koca son 24 saatte 289 yeni tanıya ve 9 yeni vefata rastlandığını dün sosyal medya hesabı üzerinden son dakika olarak paylaştı. Açıklanan son rakamlar ile birlikte Türkiye'de şuana kadar yapılan 20 bin 345 testten 1236'sına tanı konulduğu ve hepsi yaşlı 30 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

BAKAN KOCA AÇIKLADI! 9 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili vaka ve ölüm sayılarını sosyal medya hesabından üzülerek açıkladı. İşte Koca'nın o açıklamaları;

Son dakika! Koronavirüs sebebiyle 9 kişi daha hayatını kaybetti. Bakan Koca toplam vaka sayısını açıkladı | Video

9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR

"Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar." dedi.

Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020

"20.345 TEST YAPILDI, 1.236 TANI KONDU, HEPSİ YAŞLI 30 HASTAMIZI KAYBETTİK"

Bakan Koca ayrıca, "BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, "yok" dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek." ifadelerini kullandı.