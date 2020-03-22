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Haberler Gündem Haberleri Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü? Sağlık Bakanı Koca’dan son dakika açıklaması...

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Tüm dünyayı adeta dize getiren ve akıllara durgunluk verici bir hızla tüm dünyaya yayılım gösteren koronavirüs ile ilgili haber ajanslarına ard arda haberler düşmeye devam ediyor. Ülkemizde de etkili olan coronavirüs enfeksiyonuna ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı tarafından sık sık yapılan son durum açıklamaları vatandaşlarımız tarafından yakınen takip edilmeye devam ediliyor. Bakan Koca tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan yeni corona virüsü son durum açıklamasında vaka ile hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı. Bu açıklama sonrasında vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde , kaç kişi öldü? Şeklinde sorularla araştırma yapmaya başladı. Peki, Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü? İşte son dakika gelişmesinden detaylar…

Giriş Tarihi: 22.3.2020 23:15 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 23:15 ABONE OL
Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü? Sağlık Bakanı Koca’dan son dakika açıklaması...

Çin'in Hubey eyaletine Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünya üzerinde akılalmaz bir hızla yayılan korona virüsü enfeksiyonuna ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de de etkili olan koronavirüs enfeksiyonuyla ilgili sürekli olarak kamuoyuna bilgilendirme yapan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün gece saatlerinde yeni bir açıklamayla coronavirüs kaynaklı yeni vaka ve ölüm sayılarını açıkladı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlarımız arama motorlarında merakla Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü? Şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü? İşte Bakan Koca'nın son dakika açıklamasına göre detaylar…

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU, KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamasında 22 Mart Pazar günü itibariye corona virüsü kaynaklı vaka sayısının 1236'ya ulaştığı ve yine koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısının 30'a yükseldiği bildirildi...

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Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü? Sağlık Bakanı Koca’dan son dakika açıklaması...
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