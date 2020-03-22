Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Yunanistan, sınırında top oynayan sığınmacılara dahi tahammül edemedi

, sınırında top oynayan sığınmacılara dahi tahammül edemedi

, sınırında oynayan aralarında çocukların da olduğu sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale etti.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 22.3.2020 19:34 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 19:40 ABONE OL
Yunanistan, sınırında top oynayan sığınmacılara dahi tahammül edemedi

Avrupa'ya geçme umuduyla sığınmacıların sınırda bekleyişlerinin 24. gününe girildi.

Sığınmacılardan bazıları Yunan sınırındaki boş arazide futbol oynarken Yunan sınır güçleri aniden tazyikli suyla müdahaleye başladı, ardından yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz kullandı.

Türkiye, sınırın sıfır noktasında çocuk ve kadınlara Yunanistan'ın gazla müdahale etmesi halinde karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu.

Uyarıyı dikkate almayan Yunanistan'a Türk güvenlik güçlerince misliye karşılık verildi.

Türkiye'nin gazla karşılığı sonrası Yunan hudut birlikleri mevzi ve idare merkezlerini kısa sürede terk etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan, sınırında top oynayan sığınmacılara dahi tahammül edemedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA