112, 155 ve 156’yı arayın

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olduğu için sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlar 112,155 ve 156 numaraları telefonları arayarak acil ihtiyaçları için yardım talebinde bulunacaklar. Yetkililer 112 numaralı telefonda önceliğin sağlık sorunları olduğunu 155 ve 156'nın diğer ihtiyaç taleplerinin iletilmesi için 7/24 hizmet vereceğini söyledi.VALİLİKLERDEN Vefa Sosyal Destek Grubu'yla ilgili yapılan açıklamada İl merkezleri ve ilçelerde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile 65 yaş veya kronik hastalığı olanların sağlık başta olmak üzere tüm temel zaruri ihtiyaçları Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay görevlileri aracılığıyla karşılanacak. 7 gün 24 saat esasıyla çalışılacak. Tek yaşayan vatandaşlar hızlıca tespit edilip, ilk seferde gıda yardımı ihtiyacı olanlara acilen gıda paketleri gönderilecek. Belediye sınırları içinde emniyet ve zabıta, köylerde ise muhtarlar ve jandarma dağıtım yapacak" denildi.KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medyadan gençleri, dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamaya davet etti.Altay, "Gençlerimiz için şimdi vefa vakti" ifadeleriyle çağrı yaparak "Alınan bu önlemler onların sağlığı içindir. Devletimiz tüm ihtiyaçları karşılıyor ama gençlerimiz için vefa vakti. Yakınlaşma mesafesini korumak şartıyla kurallara uyarak komşuluğu göstermenin tam zamanı. Konyalı gençlerin bu konuda üzerine düşeni sonuna kadar yapacağına inanıyorum" dedi. Altay, bu çağrısından 14 saat sonra gençlerin, yaşlılara yardım için apartmanlarını astığı notları paylaşarak "Size olan güvenimizi hiç boşa çıkarmadınız. Duygulandım, gururlandım" şeklinde bir paylaşım yaptı. Halit TURANULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turan koronavirüse karşı internete üzerinden ve telefon aracılığıyla verilen hizmetlere yenilerinin eklendiğini açıkladı. Buna göre emeklilerin banka değişikliği ve promosyon işlemleri gibi başvuruları da e-devlet üzerinden yapabiliyor. Yaşları 76'nın üzerinde olanlara talep ederlerse 1 Nisan'dan itibaren emekli maaşları kamu bankaları tarafından evlerine ödenecek. ANKARAZONGULDAK'TA fırıncılık yapan Çağlar Sirkeci, koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerleri kapanan kahveci, berber ve kuaförlere 1 ay ücretsiz ekmek vereceğini sosyal medya hesabından "Sizler hep yanımdaydınız. Ben de bu süreçte size destek olacağım" diyerek duyurdu. Şaban YILMAZ