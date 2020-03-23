5 PKK’lı etkisiz

KUZEY Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Pençe Harekâtı'nda Hakurk'ta kurulan askeri üs bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ın Hakurk Vadisi bölgesinde başlatılan hava destekli 'Pençe Harekâtı' ile temizlenen alanlara kurulan askeri üs bölgesine bir grup PKK'lı terörist sızma girişiminde bulundu. Ağır silahlarla sızmaya çalışan teröristler, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edildi. Yapılan hava harekâtında, sızma girişiminde bulunan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.