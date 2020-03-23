Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kararı içeriği ne? Yaşlılara dışarı çıkma yasağı kimleri kapsıyor?

65 yaş üstü kararı içeriği ne? Yaşlılara dışarı çıkma yasağı kimleri kapsıyor?

nedeniyle , yeni tedbirler almaya devam ediyor. KOVİD-19, hastaların yaşı arttıkça daha fazla ölüme neden oluyor. Bu sebeple İçişleri Bakanlığı önceki gün flaş bir genelge yayınlayarak 65 yaş üstü ilan etti. Bu kararın ardında vatandaşlar, soka çıkma yasağı kararının içeriğini araştırmaya başladılar. Peki, yaşlılara dışarı çıkma yasağı kimleri kapsıyor? İşte corona virüsü nedeniyle alınan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 23.3.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 10:43 ABONE OL
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kararı içeriği ne? Yaşlılara dışarı çıkma yasağı kimleri kapsıyor?

KOVİD-19 sebebiyle, ülke genelinde birçok alanda önleyici tedbirler alındı. Son olarak hafta sonu, virüsün en çok etkilediği risk grubunu korumak için 65 yaş üstü sokağa çıkma kararı ilan edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesinin ardından birçok vatandaşlar "65 yaş üstü kararı içeriği ne?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Cumartesi günü ilan edilen 65 yaş üstü dışarı çıkma yasağı ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik.

RİSK GRUBU İÇİN TÜRİYE'DE KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre göre kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırıldı."


SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN ÜLKELER

Dünyada sokağa çıkma yasağı olan ülkeler listesi ise şu şekilde;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kararı içeriği ne? Yaşlılara dışarı çıkma yasağı kimleri kapsıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA