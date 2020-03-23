Başakşehir’de sokaklar boşaldı, Coronavirüs tedbirleri sürüyor

Başakşehir'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki cadde ve sokaklar ile halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi. Başakşehir Belediyesi ekipleri, şehrin işlek caddeleri ve ortak kullanım alanları ile otobüs terminali, otobüs durakları ve minibüsleri ilaçlı ve köpüklü suyla yıkadı.

"YIKAMA VE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI SÜRECEK"

Başakşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri Sağlık Bakanlığı'nın genelgesinin ardından yoğun bir şekilde çalışmalara başladıklarını ve halkın yoğun olarak kullandığı yerleri dezenfekte ettiklerini söyledi. Ekiplerin gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten yetkililer, çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın, özellikle de 65 yaş üzeri komşularımızın sokağa çıkmamaları ve evlerinde kalmaları en büyük ricamız" diye konuştu.

ZABITA EKİPLERİ KORONAVİRÜS İÇİN SOKAKTA

Bu arada Başakşehir Belediyesi zabıta ekipleri de, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında vatandaşları uyarmak için sokaklardaydı. Şamlar Tabiat Parkı ile Başakşehir Millet Bahçesi'nde piknik ve mangal denetimleri gerçekleştiren ekipler, 65 yaş üzeri vatandaşların evlerinden çıkmamaları konusunda anons da yaptı.

Zabıta personeli, Başakşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından "Biz sizin için görevdeyiz, siz de lütfen evde kalın" mesajı paylaştı.