Basit önlemler hayat kurtarıyor

oronavirüsten

korunmak için alınacak bireysel basit önlemler, hastalıkla mücadelenin en temel ayağını oluşturuyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Metin Hasde basit önlemleri anlattı.Eller sık sık ve sabunla en az 20 saniye yıkanmalı. Sosyal mesafeyi koruyun. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa, maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.Plastik yüzeylerde 5 gün, cam üzerinde 4 gün, çelik yüzeylerde 48 saat, alüminyum yüzeylerde 2-8 saat, kağıt üzerinde 4-5 gün, ahşap zeminlerde 4 gün, plastik eldivenlerin üzerinde ise 8 saat virüs canlılığını korumaktadır. Bu nedenle sık sık kullanılan yerler her gün temizlenmeli. Kirli yüzeylerin önce temizliği sonra dezenfeksiyonu yapılmalı. Temizlemeden dezenfekte işleminin bir anlamı yok. Evler sık sık havalandırmalıdır.Dışarıda giyilen kıyafetler eve gelinince çıkarılmalı. Temiz kıyafetlerle aynı yerde tutulmamalı.Sık kullanılan yerler su ve standart deterjanla her gün temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli. Çalışanlar ve hizmet alanların düzenli biçimde el yıkaması sağlanmalı ve desteklenmeli. El yıkamaya teşvik eden afişler asılmalı. El dezenfektanları yerleştirilmeli. AA