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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak, kızkardeşi Fikriye Dalgıç’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 14:13 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kızkardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

TAZİYELERİNİ SUNDU

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaştığı bilgide "Sayın Cumhurbaşkanımız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kızkardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir" denildi.

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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu
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