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'te köy yoluna bulundu! 60 kilo ...

'te güvenlik güçlerince yürütülen operasyon kapsamında, terör örgütü tarafından teneke ve plastik bidon içinde, köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram ağırlığında 2 el yapımı patlayıcı () ele geçirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 23.3.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 11:35 ABONE OL
Bitlis'te köy yoluna bulundu! 60 kilo EYP...

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerİ, PKK'lılar tarafından araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine 15 Mart günü 'Şehit GK Sedat Aktaş 2020-05 Operasyonu' başlattı.

2 EL YAPIMI PATLAYICI

Operasyon kapsamında dün kırsal bölgede yapılan arazi arama-tarama çalışmasında, teneke ve plastik bidon içinde, köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram ağırlığında 2 el yapımı patlayıcı bulundu. Uzaktan kumandalı ve amonyum nitratla güçlendirilmiş olan patlayıcılar, Cumhuriyet savcısının talimatıyla imha edild. Bölgedeki operasyon sürüyor.

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Bitlis'te köy yoluna bulundu! 60 kilo EYP...
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