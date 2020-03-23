Çin Konsolosluğu’ndan yürek ısıtan destek

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, başkonsolos yardımcısı Chen Su ve konsolosluk personeli bir video yayınlayarak Türkiye'dekis ağlık çalışanlarına destek verdi. Videoda Cui Wei, " Bu süreçte Çin ile iletişim halinde olan ve salgını ciddiye alan Türk hükümetini takdir ediyorum. Bu süreçte emek harcayan tüm sağlık personeline teşekkür ediyorum. Sizleri ayakta alkışlıyorum. Haydi Türkiye. Her zaman Türkiye'nin sıcak samimi insanlarının yanındayız Birlikte üstesinden gelebiliriz " dedi. Diğer personel ise 'Haydi Türkiye' diyerek alkışlarla destek oldu.